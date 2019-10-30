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Dünya

Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Leung Chun-ying, hazirandan bu yana hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Hong Kong'da "gençlerin internet aracılığıyla radikalleştirildiğini" öne sürdü.

Fuat Kabakcı   | 30.10.2019
Hong Kong'un eski yöneticisinden 'gençler radikalleştiriliyor' açıklaması Fotoğraf: Miguel Candela Poblacion/AA

Pekin

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin eski Baş Yöneticisi Leung Chun-ying, İstanbul'da Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, son 4 aydır "isyanların" hemen her hafta sonu sürdüğünü söyledi. 

Gösterilerde "polis güçlerine molotofkokteylleri fırlatıldığını, ticaret hizmetlerine zarar verildiğini, havalimanına giden yolların kapatıldığını" belirten Leung, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların çoğu, Hong Kong'un anayasasının hükümlerini anlamıyor, yanlış yönlendiriliyor ve manipüle ediliyor. Uluslararası toplumun yanı sıra Hong Kong'da birçok kişi özellikle gençler anlamıyor çünkü 'tek ülke iki sistem ilkesi' eşsiz."

Leung, "Hong Kong'un sahip olduğu yüksek otonominin dünyadaki Londra, Paris, Tokyo gibi diğer şehirlerdeki demokrasiyle karşılaştırılamayacağını" savundu.

Protestocuların gözaltına alınanların bırakılması yönündeki taleplerine ilişkin Leung, Hong Kong'un yargıçlarının kendi yerel halkından olduğunu dile getirerek, "Bizim anakara Çinli yargıçlarımız yok." dedi.

Leung, Çin'in diğer şehirlerinin Hong Kong'daki protestocularca "internetin kullanılması, halkı şehirde gerilla savaşı yürütmek gibi taktiklerinin" kopyalanabilmesine yönelik endişelerini dile getirdi.

Bunun yanında Leung, "Son 4 ayda gözaltına alınanların 3'te biri 18 yaşın altında. Onlar, internet vasıtasıyla ve bazı okullarda radikalleştirildi." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da 2012-2017'de baş yöneticilik yapan Leung, bölgede 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri" adlı protestolara tanıklık etmişti.

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