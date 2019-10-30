Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
99,252.96
Altın
1,491.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Sağlık Bakanı Koca, HIMSS'19 EURASIA açılış törenine katılıyor
logo
Dünya

Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir boğa 40 gramlık altın takıyı yedi.

Muhammet Nazım Taşçı   | 30.10.2019
Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi

Ankara

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir boğa 40 gramlık altın takıyı yedi.

Yerel basına göre, Sirsa bölgesinde yaşayan Janakraj'ın eşi ve gelini altın takılarını bir kasenin içine koydu. Takılar, daha sonra, yanlışlıkla sebzelerin altında kalarak çöpe atıldı.

Janakraj, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamera görüntülerinin atılan çöpü bir boğanın yediğini gösterdiğini söyledi.

Daha sonra veteriner yardımıyla boğayı bulup evlerinin yakınındaki bir açık alana bağladıklarını anlatan Janakraj, hayvanı beslemeye başladıklarını aktardı.

"Boğanın dışkısından altınları alacağımızı umuyoruz. Bu yüzden onu besliyoruz." diyen Janakraj, dışkıdan takıya ulaşamamaları halinde boğayı barınağa bırakacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor

Benzer haberler

Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi

Hindistan'da boğa 40 gramlık altın takıyı yedi

BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden endişeli

İstanbul'da Keşmir protestosu

İŞKUR hibesiyle kendi işini kuran çift zor günleri geride bıraktı

İŞKUR hibesiyle kendi işini kuran çift zor günleri geride bıraktı
Hindistan’da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı

Hindistan’da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı
Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek