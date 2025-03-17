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Dünya

ABD'de Brown Üniversitesi Profesörü, mahkeme kararına aykırı şekilde sınır dışı edildi

ABD'deki Brown Üniversitesi Profesörü Dr. Rasha Alawieh, geçerli vizesi olması ve sınır dışı edilebilmesi için 48 saat önceden mahkemeye haber verilmesi kararına rağmen ülkeden çıkarıldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
ABD'de Brown Üniversitesi Profesörü, mahkeme kararına aykırı şekilde sınır dışı edildi

Ankara

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Brown Üniversitesi tıp fakültesinde görev yapan ve ülkesinde yaptığı ziyaretin ardından gözaltına alınan Lübnan vatandaşı Alawieh, sınır dışı edildi.

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından Boston Logan Uluslararası Havalimanında geçerli vizesi olduğu halde 36 saat boyunca tutulan Alawieh, Lübnan'a geri gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

Birim, Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi’nin Alawieh'in sınır dışı edilebilmesi için 48 saat önceden mahkemeye haber verilmesi şartına uymadı.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin mahkeme emirlerine "kasten" uyup uymadığı konusunda bilgi talep etti.

Birimin "herhangi bir gerekçe göstermeden" Alawieh'i sınır dışı ettiğini ifade eden Sorokin, mahkeme emrinin ihlal edildiğine dair "ciddi iddialar" olduğunu belirtti.

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