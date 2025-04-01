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Dünya

ABD'de açık iş sayısı şubatta beklentilerin altında kaldı

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, şubatta 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
ABD'de açık iş sayısı şubatta beklentilerin altında kaldı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 194 bin azalarak 7 milyon 568 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 690 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin ocak ayı verisi 7 milyon 762 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, finans ve sigorta sektöründe azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 25 bin artarak 5 milyon 396 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 11 bin azalışla 5 milyon 261 bine geriledi.

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