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Dünya, Koronavirüs

ABD'de 2020 Kovid-19 nedeniyle en ölümcül yıl olacak

ABD'de 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kayıplarının da etkisiyle "en ölümcül yıl" olacak.

Fuat Kabakcı   | 22.12.2020
ABD'de 2020 Kovid-19 nedeniyle en ölümcül yıl olacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CBS'in haberinde, ülke tarihine en ölümcül yıl olarak geçen 2020'de toplam ölü sayısının 3,2 milyonu aşacağı tahmin edildi.

Ülkeyi ağır şekilde etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle bu yılki ölü sayısının geçen yıldan en az 400 bin daha fazla olacağı kaydedildi.

Bu durumda 2020 yılındaki ölü sayısının 2019'a göre yaklaşık yüzde 15 daha fazla olacağı belirtildi.

Bunun, on binlerce ABD askerinin öldüğü Birinci Dünya Savaşı'nda ve yüz binlerce Amerikalının bir grip salgınında yaşamını yitirdiği 1918'den bu yana bir yıl içinde görülen en büyük ölüm oranı farkı olduğu ifade edildi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 ABD'de 18 milyondan fazla kişiye bulaştı, salgın nedeniyle 326 binden fazla Amerikalı yaşamını yitirdi.

Salgından önce ABD'de ölüm oranlarında düşme eğilimi görülüyordu. 2019 yılında kanser ve kalp hastalıkları nedeniyle ölümlerde azalma olmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 2019'da ülkede 2 milyon 854 bin 838 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

CDC, 2019’da yaşlılığa bağlı ölümlerin yüzde 1 gerilediğini, ortalama yaşam süresinin ise 6 haftaya kadar uzayarak 79 yaşa yaklaştığını duyurmuştu.

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