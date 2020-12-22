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Dünya

ABD Başkanı Trump, Modi, Morrison ve Abe'ye liyakat madalyaları verdi

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi, Avustralya Başbakanı Morrison ve eski Japonya Başbakanı Abe'ye ülkenin en yüksek askeri nişanlarından olan Liyakat Madalyası verdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 22.12.2020
ABD Başkanı Trump, Modi, Morrison ve Abe'ye liyakat madalyaları verdi

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya ülkenin en yüksek askeri nişanlarından olan Liyakat Madalyası verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, liyakat madalyaları Washington'da düzenlenen törenle Hindistan, Avustralya ve Japonya büyükelçilerine takdim edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Twitter hesabında "Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklığı ilerlettiği için Liyakat Madalyası'na layık görüldüğü" paylaşımını yaptı.

O'Brien, bir diğer Twitter paylaşımında Avustralya Başbakanı Morrison ve eski Japonya Başbakanı Abe'ye de liyakat madalyaları verildiğini belirtti.

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