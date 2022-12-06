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Dünya

ABD'de 1,3 milyar dolarlık "geleceğin helikopteri" ihalesini Textron’s Bell şirketi kazandı

ABD Kara Kuvvetlerinin açtığı ve son 40 yıldaki en yüksek helikopter tedarikini içeren 1,3 milyar dolarlık ihaleyi, Textron’s Bell şirketi kazandı.

Kasım İleri   | 06.12.2022
ABD'de 1,3 milyar dolarlık "geleceğin helikopteri" ihalesini Textron’s Bell şirketi kazandı

Washington DC

Pentagon'un envanterindeki Black Hawk ve Apache tipi helikopterlerin yerini alacak yeni nesil helikopter ihalesinin sonuçları açıklandı.

İhalede, Sikorsky ve Boeing'in ortak projesi olan Defiant X koaksiyel rotorlu helikopteri ile Textron’un Geleceğin Uzun Menzilli Taarruz Helikopteri (FLRAA) yer aldı. İhaleyi Textron’s Bell şirketi kazandı.

Değeri 1,3 milyar dolar olan sözleşme 2030’lara kadar sürecek. Üretilen yeni nesil helikopterler, yaklaşık 2 bin Black Hawk genel maksat helikopteri ve 1200 Apache saldırı helikopterinin yerini alacak.

FLRAA yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 2 bin 440 deniz mili seyahat edebilecek, aynı zamanda birlikleri tehlikeli sıcak noktalara ulaştırmada rol alacak.

ABD Kara Kuvvetleri, 1980’lerde Apache tipi helikopterlerden bu yana bu kadar büyük ölçekli helikopter alımı yapmamıştı.

Boeing’in 7 milyar dolar harcayarak geliştirdiği RAH-66 Comanche helikopter projesi 2004 yılında iptal edilmişti.

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