ABD yönetimi, Ukrayna'ya üst düzey heyet göndermeyi değerlendiriyor
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya üst düzey bir heyet gönderme konusunda karara varmaya çalıştıklarını bildirdi.
Washington
Biden, Kuzey Carolina eyaletinde yapacağı konuşma için Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de bulunduğu üst düzey bir heyet göndereceği iddialarını sorması üzerine Biden, "Bu konuda şu anda bir karar vermeye çalışıyoruz." dedi.
Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de Biden'ın ifadelerini tekrar ederek, ABD'nin Ukraynalı yetkililerle sürekli temas halinde olduğuna işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.