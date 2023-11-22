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Dünya

ABD yönetimi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasından memnun

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Dildar Baykan Atalay  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
ABD yönetimi, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasından memnun

Ankara

Biden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD Başkanı olarak ABD'li esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.

Blinken da yaptığı yazılı açıklamada, varılan anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladığını duyurdu

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği ifade edilirken İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Öte yandan, Hamas Hareketi de esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, konuya dair yazılı açıklamasında, geçici ateşkesin 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Anlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük ateşkes süresince yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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