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Dünya

ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çinli mevkidaşı Dong Cün, Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu marjında ilk kez bir araya geldi.

Emre Aytekin  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüştü

Pekin

Austin ve Dong, forum öncesinde iki ülke askeri heyetlerinin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, ABD'li Bakan Austin ile geçen yıl aralıkta göreve atanan Çinli Bakan Dong'un ilk yüz yüze buluşması oldu.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Austin, görüşmede ABD ile Çin arasında askeri iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulayarak, gelecek aylarda yapılması planlanan cephe komutanları telefon görüşmesi ve kriz iletişimi çalışma grup toplantısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"Tayvan çevrsindeki tatbikat provokatif faaliyet"

Çin ordusunun Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatı "provokatif faaliyet" olarak niteleyerek endişelerini dile getiren Austin, Çin'in Tayvan'daki normal, rutin demokratik süreç olan siyasi geçişi zorlayıcı tedbirler için bahane olarak kullanmaması gerektiğini ifade etti.

Austin, ABD'nin "tek Çin" poltikasına bağlı olduğunu kaydederken, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikararın önemini de vurguladı.

Açık denizlerde ve özellikle Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer serbestisinin önemine işaret eden Austin, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı, güvenli ve sorumlu şekilde hareket etmeyi sürdürecek." ifadesini kullandı.

Austin, Çinli mevkidaşıyla ayrıca Ukrayna'daki savaşı ve "Çin'in Rusya'nın savunma sanayisinin desteklenmesindeki rolünü" de tartıştı.

Kuzey Kore'nin provokasyonlarından duyulan endişeleri ifade eden Austin, Pyongyang'ın Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndaki doğrudan katkıları olduğunu iddia etti.

"Çin Ukrayna Savaşı'nda hiçbir tarafa silah sağlamıyor"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, 75 dakika süren görüşmede Çinli Bakan'ın, "Çin'in Ukrayna Savaşı'nda hiçbir tarafa silah sağlamadığını, barışı ve diyaloğu savunduğunu" mesajını verdiğini aktardı.

Bakan Dong'un Ukrayna Savaşı'nın taraflarına silah sağlamama taahhüdü verdiğini, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin ihracatını sıkı şekilde denetlediğini vurguladığını aktaran Sözcü Vu, Washington yönetiminin bu konuda "başkalarını suçlayarak sorumluluktan kaçtığını" savundu.

Bakanların ilk yüz yüze görüşmesi

Austin ve Dong, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri iletişimin yeniden kurulmasında mutabakata varmasının ardından geçen ay ilk kez video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Lloyd Austin, en son 2022'deki Shangri-La Diyaloğu sırasında dönemin Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Austin'in 2023'te Shangri-La Diyaloğu'nda o dönemdeki mevkidaşı Li Şangfu ile görüşme talebi, ABD'nin Çinli Bakan'a uyguladığı yaptırım nedeniyle Pekin tarafından reddedilmişti.

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine 23 Aralık 2023'te Donanma Komutanlığı görevini yürüten Amiral Dong Cün atanmıştı.

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