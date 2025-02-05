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Dünya

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, çalışanlarını idari izne çıkaracak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), "kritik görevi" bulunmayan, "çekirdek liderlikte" görev yapmayan ve özel belirlenmiş programlardan sorumlu olmayan personelin 8 Şubat itibarıyla idari izne çıkacağını bildirdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, çalışanlarını idari izne çıkaracak

İstanbul

Son zamanlarda, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın suçlamalarıyla gündeme gelen USAID'ın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "görev açısından kritik işlevlerden, çekirdek liderlikten ve özel olarak belirlenmiş programlardan sorumlu olanlar haricindeki" personelin 8 Şubat sabahından itibaren dünya genelinde idari izne çıkarılacakları belirtildi.

Çalışmaya devam etmesi beklenen personele yarın gece saatlerinde bilgilendirme yapılacağı aktarılan açıklamada, ABD dışında görev yapan USAID çalışanlarının ülkeye dönüşü için plan yapıldığı kaydedildi.

Ocak 2025'te yayınlanan ABD Kongre Araştırma Servisi raporuna göre, USAID'ın 10 binden fazla çalışanının yaklaşık üçte ikisi 60'tan fazla ülke ve bölgesel misyonda yurt dışında görev yapıyor.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak’ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID’ın kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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