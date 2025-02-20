ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklendi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, "Başkan (Donald) Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde." dedi.
Washington
Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendiren Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklendi.
Waltz, 3 yıldır süren savaşın hiç başlamaması ve bugünlere gelmemesi gerektiğini belirterek, savaşın bu kadar uzamasında Ukrayna yönetiminin büyük rolü olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump'ın tek amacının savaşı sona erdirmek olduğunu ifade eden Waltz, savaşın bitmesinin tüm tarafların lehine olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklenen Waltz, "Başkan Trump, Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde. Zelenskiy eninde sonunda bu noktaya gelecektir ve umarım bu hızlı bir şekilde gerçekleşir." değerlendirmesini yaptı.
Kiev yönetiminin ABD'nin bugüne kadarki destekleri karşısında yeterince "minnettar" olmadığını söyleyen Waltz, "Başkan Trump'ın Zelenskiy'e karşı duyduğu hayal kırıklığı çok yönlü. Ukrayna'nın, Amerikan vergi mükelleflerinin ve Başkan Trump'ın ilk döneminde yaptıklarına ve o zamandan bu yana yaptıklarımıza derin bir takdir göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla Kiev'den gelen bazı söylemler, açıkçası Başkan Trump'a yönelik hakaretler kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.
Waltz, savaş sürecinin bitmesinin ardından bir noktada Ukrayna'da seçim yapılmasının gündeme gelmesi gerektiğini kaydederek, "Savaşın sona ermesiyle birlikte olacak şey, bir noktada seçimlerin yapılmasıdır." dedi.
Macron ile Starmer Beyaz Saray'a geliyor
Öte yandan Waltz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Şubat, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geleceğini açıkladı.
Ukrayna konusunda Avrupalı müttefikleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını ve ilk günden itibaren görüşmeler yaptıklarını anlatan Waltz, bu işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.
Waltz, "Bu süreçte Avrupalı müttefiklerimize danışılmadığı yönündeki görüşe katılmıyorum. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı acil telefon görüşmesinden daha önce bahsettim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile defalarca görüştü. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Macron, Avrupalı liderleri topladı ve (24 Şubat) pazartesi günü de buraya geliyor. Başbakan Starmer ise önümüzdeki (27 Şubat) perşembe günü geliyor." ifadelerini kullandı.
"Putin ve Şi ile rekabet edebilecek tek kişi Trump'tır"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Trump'ın neden Zelenskiy'ye "diktatör" dediği ile ilgili soruya yanıt vermezken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ancak Trump'ın "başedebileceğini" savundu.
Waltz, "Bu dünyada Putin ile rekabet edebilecek, (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Şi ile rekabet edebilecek, (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ile rekabet edebilecek biri varsa o da Donald Trump'tır." diye konuştu.
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