Dolar
37.85
Euro
41.17
Altın
3,045.45
ETH/USDT
1,979.80
BTC/USDT
84,452.00
BIST 100
9,810.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten yatırımcılara "Tesla" tavsiyesi

Tesla hisselerindeki değer kaybı yıl başından bu yana yüzde 40'ı aştı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten yatırımcılara "Tesla" tavsiyesi

New York

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu kadar ucuz olmasının "inanılmaz" olduğunu belirterek yatırımcılara Tesla hissesi alması tavsiyesinde bulundu.

Lutnick, Fox News televizyonunda katıldığı yayında, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ABD için çalışan muhtemelen en iyi girişimci, teknoloji uzmanı ve şirket lideri olduğunu vurgulayarak, Demokrat Partinin "tuhaf bir şekilde" Musk'a saldırdığını öne sürdü.

Musk'ın yeni nesil teknolojileri inşa edeceğini belirten Lutnick, Tesla hisselerinin bu kadar ucuz olmasının "inanılmaz" olduğunu ifade etti.

Lutnick, "İnsanlar onun inşa ettiği robotları, teknolojiyi anladıklarında bir daha asla bu kadar ucuz olmayacak, bugünün hayalini kuracaklar ve 'Elon Musk'ın şirketinin hisselerini almalıydım.' diye düşünecekler. Yani, kim Musk'a yatırım yapmaz ki?" ifadesini kullandı.

Musk'ın muhtemelen üzerine bahis oynanabilecek şimdiye kadar tanıştığı en iyi kişi olduğunu söyleyen Lutnick, eğer izin verilseydi kendisinin de Tesla hissesi alacağını kaydetti.

Musk'ın siyasete girmesi Tesla'ya yaramadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından şirketin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Tesla hisselerindeki kayıp yıl başından bu yana yüzde 40'ı aştı.

Trump yönetiminde, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan Elon Musk, federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları nedeniyle son haftalarda eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Siyasi söylemleri nedeniyle de tepki çeken Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltına alınanlar olmuştu.

Trump, geçen hafta, Musk ile kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın başkan seçilmesi sonrasında geçen yıl aralık ayı ortalarında 488,54 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin müşteki ifadeleri tamamlandı
Emine Erdoğan, Vehibe Sayın'ın iftar sofrasına konuk oldu
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
DMM, İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alınmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiasını yalanladı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Benzer haberler

ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten yatırımcılara "Tesla" tavsiyesi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten yatırımcılara "Tesla" tavsiyesi

Tesla, 46 binden fazla Cybertruck aracını geri çağırdı

ABD Adalet Bakanı Bondi'den "Tesla saldırıları"na karışanlara soruşturma uyarısı

Avrupa'da satışları gerileyen Tesla, Türkiye'de ilk sıraya yükseldi

Avrupa'da satışları gerileyen Tesla, Türkiye'de ilk sıraya yükseldi
ABD'de Tesla bayileri önündeki Musk'ı protesto amaçlı gösteriler sürüyor

ABD'de Tesla bayileri önündeki Musk'ı protesto amaçlı gösteriler sürüyor
ABD'li 4 senatörden Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla poz verdiği etkinliğe soruşturma talebi

ABD'li 4 senatörden Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla poz verdiği etkinliğe soruşturma talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet