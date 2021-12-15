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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı

Tasarı yasalaşırsa, ABD Dışişleri Bakanlığı İslamofobi ile mücadele için özel temsilci atayacak.

Dildar Baykan Atalay   | 15.12.2021
ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı

Washington DC

ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan İlhan​​​​​​​ Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Sırf siyasi ajandalarına uyduğu için bizi ırk, etnik köken, cinsiyet ya da dini çizgilere ayrılmış görmek isteyen kişiler var. Ancak Amerikan halkı olarak bağnazlığın her şekline karşı birlik olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngörüyor.

Senato Genel Kurulunda gelecek günlerde oylanması beklenen tasarı, burada da kabul edilirse yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada da Biden'ın tasarıya destek verdiği bildirilmişti.

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