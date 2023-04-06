Dolar
19.26
Euro
21.06
Altın
2,013.92
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
28,121.00
BIST 100
4,912.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul başkanlığındaki heyet, Tayvan'ı ziyaret etti.

Tuğçenur Akgün  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

New York

Komitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada, McCaul liderliğindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinden oluşan heyetin, Asya ülkelerine yaptıkları gezi kapsamında Taipei'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Heyetin, Tayvanlı iş insanlarının yanı sıra üst düzey siyasilerle de bir araya geleceği belirtilen açıklamada, görüşmelerde, "büyüyen tehditlere karşı" iki ülke arasındaki ekonomi ve savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının ele alınacağı aktarıldı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan McCaul, Tayvan'da bulunmalarının Çin'e, ABD'nin Tayvan'a olan desteğini göstermek adına bir sinyal gönderdiğini düşündüğünü söyledi. McCaul ayrıca Çin'in, "Tayvan'ı işgal etmeden önce iki kez düşünmesini" istediklerini belirtti.

Habere göre McCaul, ziyareti öncesi Çin'den gözdağı niteliğinde tehdit mesajları aldığını dile getirdi.

Heyetin cumartesi günü Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün, Orta Amerika ülkeleri ziyareti kapsamında "transit" olarak ABD'ye uğrayan Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen Tsai'nin "transit ziyaretine" olanak sağlayıp Temsilciler Meclisi Başkanı ve Kongre üyeleriyle görüşmesine izin vererek, ona "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı görüşlerini dile getirmesi için zemin sağladığını" ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor
Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Türkeş, Çeşme'de etkili olan doluyu değerlendirdi: Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında
Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

ABD Temsilciler Meclisi heyeti, Tayvan'ı ziyaret etti

Çin, Tayvan liderinin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşmesine tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna konusunu görüştü

ABD'de polisin vurduğu kadın 1 milyon 100 bin dolar tazminat karşılığında davasını geri çekti

ABD'de polisin vurduğu kadın 1 milyon 100 bin dolar tazminat karşılığında davasını geri çekti
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet