Dolar
32.21
Euro
35.01
Altın
2,367.00
ETH/USDT
3,909.50
BTC/USDT
69,959.00
BIST 100
10,963.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Meşhed’de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson’dan UCM’nin İsrailli liderlerle ilgili başvurusuna tepki

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için başvuruda bulunmasına "Sırada ABD var." diyerek tepki gösterdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson’dan UCM’nin İsrailli liderlerle ilgili başvurusuna tepki

İstanbul

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) cezalandırması gerektiğini ifade ederek, "Eğer UCM’nin İsrailli liderleri tehdit etmesine izin verirsek sıranın ABD’ye geleceğini biliyoruz." dedi.

Johnson, "ABD’nin kendi egemenliğine doğrudan bir hakaret" olduğu için UCM'yi hiçbir zaman desteklemediklerini, ABD Kongresinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Johnson, "Eğer UCM saçma sapan bir tutuklama emri ya da talebiyle harekete geçerse bu, daha da büyük bir uluslararası sorun haline gelecektir." diye konuştu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta dolu etkili oldu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Bakan Bolat: Türk vatandaşlarının vize başvurularının ret oranı yüzde 16,5'e geriledi
Meslektaşları şehit Fethi Sekin'in adını taşıyan tesiste güvenli sürüş eğitimi alıyor
Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulabilecek

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson’dan UCM’nin İsrailli liderlerle ilgili başvurusuna tepki

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson’dan UCM’nin İsrailli liderlerle ilgili başvurusuna tepki

NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı

ABD, Gürcistan'ın "yabancı etki" yasasına karşı "harekete geçecekleri" uyarısında bulundu

NBA'de Mavericks, Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA'de Mavericks, Timberwolves'u 108-105 yenerek seride 1-0 öne geçti
"Türk Festivali" ABD'nin Chicago kentinde yarın başlıyor

"Türk Festivali" ABD'nin Chicago kentinde yarın başlıyor
Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Trump'a oy vereceğim

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki son rakibi Haley: Trump'a oy vereceğim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet