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Dünya

ABD: Suriye yönetiminin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, ABD'nin "Suriye geçici yönetiminin" eylemlerini yakından izlemeye devam ettiğini, yönetimin atmasını bekledikleri bazı adımlar olduğunu ifade etti.

Şerife Çetin  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
ABD: Suriye yönetiminin eylemlerini yakından izlemeye devam ediyoruz Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılımıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Shea, ABD'nin "Suriye geçici yönetiminin" eylemlerini yakından izlemeye devam ettiğini belirterek, "Mart ayı sonunda açıklanan geçici kabinenin olumlu bir adım teşkil ettiğine dair umudumuzu koruyoruz. Ancak daha önce de defalarca açıkça belirttiğimiz gibi kilit pozisyonlarda daha nitelikli ve temsil gücü yüksek kişilerin atanmasını ve ilave adımlar atılmasını bekliyoruz." dedi.

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Shea, "Suriye geçici yönetiminin" atması gereken bazı adımlar olduğunu aktararak, bunları şu şekilde sıraladı:

"Terörizmin tamamen reddedilmesi ve bastırılması, komşu ülkelere karşı saldırmazlık politikası benimsenmesi, yabancı terörist savaşçıların herhangi bir resmi görevde yer almalarının engellenmesi, İran ve onun vekil güçlerinin Suriye topraklarını istismar etmesinin önlenmesi, kitle imha silahlarının yok edilmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşlarının bulunmasına yardımcı olunması ve tüm Suriyelilerin güvenliğinin ve özgürlüklerinin sağlanması."

Shea, ABD'nin Suriye'deki askeri üslerinde yeniden düzenlemeye gideceğini açıkladığını anımsatarak, "Bu adım, ABD'nin ortaklarımız ve Küresel Koalisyonun tüm üyeleriyle birlikte DEAŞ'ın hem bölgesel hem de küresel düzeyde cazibesini ve operasyonel kapasitesini azaltma yönünde kaydettiği önemli ilerlemeyi yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), DEAŞ'a karşı her türlü adımı atmaya hazır bekleyeceğini belirten Shea, ABD'nin aynı zamanda olası terör tehditlerine karşı "ortaklarıyla da birlikte çalışmaya" devam edeceğini kaydetti.

Rusya, "son derece endişe verici güvenlik durumuna" karşı uyardı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'deki güvenlik durumunun son derece endişe verici olmaya devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Suriye genelini hedef alan keyfi saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğine işaret eden Nebenzia, "Bu tablo karşısında Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrılarının sadece boş sloganlar olmaması, Suriye'nin komşuları dahil, BM üyesi tüm devletler tarafından fiilen uygulanması önemlidir. İsrail'in 1974 Ateşkes ve Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın uygulanmasına geri dönmesi, Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması ve askerlerini geri çekmesi gerekmektedir. Bu çağrıyı özellikle de Şam'ın hiçbir komşusunu dışlamadan yapıcı ilişkiler kurma iradesini defalarca teyit etmiş olması bağlamında yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Nebenzia, uluslararası toplumu, Suriye'de barış ve toparlanma umudunun sönmemesi için acilen kaynaklarını seferber etmeye ve dayanışma göstermeye çağırarak, Rusya'nın Suriye halkına insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünün altını çizdi.

Suriye'de yabancı terörist savaşçılara yer olmadığını kaydeden Nebenzia, yeni Suriye yönetiminin bu meseleye karşı kararlı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Nebenzia, Suriye halkının karşı karşıya bulunduğu tüm zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını ve gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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