Kremlin: ABD, Ukrayna konusunda mekik diplomasisi yapıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusunda mekik diplomasisi yaptığını söyledi.
Moskova
Peskov, Rossiya devlet televizyonu kanalına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un görüşmesini değerlendirdi.
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ABD'nin Ukrayna konusundaki çabalarını "mekik diplomasisi" olarak nitelendiren Peskov, "Bunlar ABD'nin gerçekleştirdiği aracılık hizmetleridir." ifadesini kullandı.
Witkoff'un ABD Başkanı Trump'tan özel mesaj getiren aracı olduğunu kaydeden Peskov, bu yöntemin uygun olduğunu ve tüm nüansların yüz yüze bir sohbette anlatılmasının daha kolay olduğunu aktardı.
Görüşme ile aynı gün içinde Moskova'da bir Rus generale suikast yapılmasını da değerlendiren Peskov, "Kiev rejimi, bir kez daha özünü gösteriyor. Kiev rejimi, Rusya Federasyonu topraklarında terör faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, uluslararası müzakerelere rağmen uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.