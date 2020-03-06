Euro
6.85
Dolar
6.10
BIST 100
111,815.10
Altın
1,673.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD Senatosundan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

ABD'de koronavirüs salgını ile mücadele için istenen bütçe, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek imza için ABD Başkanı Trump'a gönderildi.

Safvan Allahverdi   | 06.03.2020
ABD Senatosundan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

Washington

ABD Senatosu, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı kabul etti.

Senato Tahsisat Komitesi Başkanı Senatör Richard Shelby ve Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi Başkanı Nita Lowey'nin çarşamba günü belirlenen rakam üzerinde anlaşmasının ardından Senato bütçe tasarısını oylamaya sundu.

Genel Kuruldaki oylamada 1'e karşı 96 "evet" oyu alan söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçerek imzalanması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.

Söz konusu 8,3 milyar dolarlık bütçenin federal, eyalet ve yerel halk sağlık kurumlarının koronavirüs salgınına karşı tedavi geliştirmesi, laboratuvar testleri, enfeksiyon kontrolü ve enfekte şahıslarla temas etmiş olabilecek kişilerin izlenmesi için kullanılması öngörülüyor.

Diğer yandan Demokratlar, bütçeden pay alacak özel ilaç firmalarının üretecekleri aşının makul bir fiyattan satılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler ise bu talebe "firmaları caydırabileceği" gerekçesiyle karşı çıktı.

Senator Paul'dan "hayır" oyu

Öte yandan tasarıya tek hayır oyu veren senatörün Cumhuriyetçi Rand Paul olması dikkati çekti.

Oylama öncesinde açıklama yaparak salgın ile mücadele için ayrılan bütçenin fazla olduğunu ve ülkenin dış yardım hesaplarından karşılanması gerektiğini vurgulayan Paul, Kovid-19'un fazla abartıldığını ima etti. Paul, "Korkumuzun veya aciliyetin sorumsuzca davranmamıza ve aklımızı kaybetmemize sebebiyet vermesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarı, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylamıştı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda, Trump'ın söz konusu bütçeyi farklı alanlarda harcayabileceği endişesiyle "sadece Kovid-19 ve benzer salgınlar için harcanacağı" şeklinde bir madde yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans

Benzer haberler

ABD Senatosundan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

ABD Senatosundan Kovid-19 için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay

İran'da 2 eyalet koronavirüs nedeniyle girişlere kapatıldı

Mescid-i Aksa'da koronavirüs temizliği

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada

İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada
NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi