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Dünya

ABD Senatosundan "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'e kınama

ABD Senatosunda, ülke hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan iki karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Tuğçenur Akgün   | 16.02.2023
ABD Senatosundan "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'e kınama

New York

ABD Kongresinin üst kanadı Senato'da milletvekilleri, "Çin Komünist Partisinin, ABD toprakları üzerinde yüksek irtifa balonu kullanarak ABD egemenliğini küstahça ihlal etmesinin kınanması" ve "Senato'nun, Çin Komünist Partisinin uluslararası hukuku ihlal ederek ABD'ye bir gözetleme balonu göndermek suretiyle istihbarat faaliyetinde bulunmasının kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği yönündeki kararı" başlıklı karar tasarılarını oyladı.

İki karar tasarısı da Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edildi.

ABD'nin hava sahasının Çin başta olmak üzere yabancı ve düşman devlet aktörlerinden korunmasının ülke politikası olduğuna işaret edilen karar tasarılarında, Çin'in, ABD vatandaşları, toprakları ve varlıkları üzerindeki istihbarat faaliyetlerine yönelik tüm girişimleri konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a, Amerikan halkı ve Kongre'ye karşı şeffaf olması çağrısı yapıldı.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde de "casus balon" hadisesi nedeniyle Çin'in kınandığı benzer bir karar tasarısı 9 Şubat'ta oybirliğiyle kabul edilmişti.

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