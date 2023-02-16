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Dünya

Hırvatistan'dan, Bosna Hersek'e "AB yolunda" destek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunda komşu ülke Bosna Hersek'e destek verdiğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 16.02.2023
Hırvatistan'dan, Bosna Hersek'e "AB yolunda" destek

Zagreb

Plenkovic, ilk yurt dışı ziyaretini Hırvatistan'a gerçekleştiren Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ülkesinin başkenti Zagreb'de bir araya geldi.

Taraflar yapılan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Plenkovic, ülkesi ile Bosna Hersek arasında, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesini istediğini söyledi.

Ülkesinin Bosna Hersek'teki en önemli yatırımcılar arasında yer aldığını ifade eden Plenkovic, "Önümüzdeki dönemde enerji sektöründen ilaç ve gıda sektörüne, birçok farklı alandaki işbirliklerini geliştirmek için çaba göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Plenkovic, Hırvatistan'ın AB yolundaki komşu ülke Bosna Hersek'e destek verdiğini kaydederek, "Hırvatistan hükümetinin siyasi tutumu, Hırvatistan ile Bosna Hersek arasındaki sınırlara fiziki bariyerler inşa etmek değil çünkü halklarımız arasındaki ilişkilere engel olacak fiziksel engeller inşa etmek yerine, yasa dışı göçü önlemede emniyet güçlerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Plenkovic'ten "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz" açıklaması

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ifade eden Plenkovic​​​​​​​, Bosna Hersek'te, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesinin Boşnaklar tarafından seçildiğini savunarak, bunun doğru olmadığını ve seçim yasası reformunun gerekliliğini dile getirdi.

Bosnalı Hırvat siyasi Kristo da seçim yasası reformunun gerekli olduğunu kaydederek "Hırvatlar, Bosna Hersek'teki kurumlardaki siyasi temsilcilerinin seçimi konusunda diğer halklarla (Boşnaklar ve Sırplar) eşit değil." ifadesini kullandı.

Kristo, Bosna Hersek'e AB yolunda destek veren Hırvatistan'a teşekkür ederek, ülkesinin "bir an önce AB ailesinin bir parçası olması" isteğini dile getirdi.

Taraflar, haziranda Bosna Hersek ve Hırvatistan hükümetlerinin ortak kabine toplantısı gerçekleştirmeleri konusunda anlaşma sağlandığını da kaydetti.

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