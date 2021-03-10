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Dünya

ABD Senatosu Biden'ın Adalet Bakanı adayı Garland'ı onayladı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Merrick Garland’ı (68) onayladı.

İslam Doğru   | 10.03.2021
ABD Senatosu Biden'ın Adalet Bakanı adayı Garland'ı onayladı

New York

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, Merrick Garland'ın Adalet Bakanlığı adaylığı 30'a karşı 70 senatörün oyuyla teyit edildi.

Senatodaki Demokratların lideri Chuck Schumer, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, Garland’ın her iki parti tarafından güvenilen dürüst, bağımsız ve saygı duyulan biri olduğunu belirterek "Trump yönetimindeki Adalet Bakanı'nın aksine görevinin hukukun üstünlüğünü korumak olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Garland, 1997’den beri Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesinde, son 7 yılı başhakimlik olmak üzere görev yapıyordu.

Eski Başkan Barack Obama, Garland'ı, 13 Şubat 2016'da ölen Yüksek Mahkeme yargıcı Antonin Scalia’nın yerine 16 Mart 2016'da aday göstermişti. O zaman senatoyu kontrol eden Cumhuriyetçiler, seçim yılını bahane ederek Garland'ın adaylığını reddetmişti.

Geçen ay, Adalet Bakanlığı için Senatoda yapılan oturumda soruları yanıtlayan Garland, Adalet Bakanlığının başına geldikten sonra en önemli görevinin 6 Ocak Kongre baskınına katılan ülkedeki beyaz ırkçılarla ve o zihniyetle mücadele olacağını kaydetmişti.

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