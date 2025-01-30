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Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrailli Savunma Bakanı Israel Katz ile ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Islam Doğru  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı

New York

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Ullyot, iki bakanın görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hegseth’in, ABD ile İsrail arasındaki kırılmaz bağı yeniden teyit etmek için İsrail Savunma Bakanı Katz ile bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Hegseth’in, Trump'ın liderliğinde ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirttiği ve İsrail'in bölge için örnek bir müttefik olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin, İsrail'in bölgesel tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirmek ve İsrail'in ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmasını sağlamak için ikili güvenlik ilişkisini derinleştirmeye kararlı olduğunu yinelediği de bildirildi.

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