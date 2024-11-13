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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğine ilişkin konuştu.

Nuri Aydın  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştü

İstanbul

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştü.

Austin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa dair bilgi alışverişinde bulunduğu Umerov'a, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya "savunma yardımını artırma taahhüdünü" yineledi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşa girmesi konusunu da ele alan ikili, yakın teması sürdürme kararlılığını da vurguladı.

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