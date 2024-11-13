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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğiz

Ankara

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

Görüşmede Austin'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurguladığını aktaran Ryder, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Ryder, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanmasını talep eden ve Austin tarafından imzalanan mektupta belirtilen tedbirleri yerine getirmek için çabaladığını belirtti.

Daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkati çeken Ryder, "Ayağımızı gaz pedalından çekmeyeceğiz. İsrailli ortaklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ve bir artış görmeye devam edeceğimizi umuyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta, Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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