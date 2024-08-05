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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya güçlü destek verdiğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü

Ankara

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Austin, "tehditlere karşı İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına yönelik ABD'nin desteğini" yineledi.

İkili, ABD kuvvetlerinin korunmasını güçlendirmek, İsrail'in savunmasını desteklemek ve bölgedeki daha geniş çaplı gerilimleri caydırmak ve azaltmak için Pentagon'un attığı adımları ele aldı.

Austin, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya güçlü destek verdiğini vurguladı.

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