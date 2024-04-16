Dolar
32.45
Euro
34.47
Altın
2,372.34
ETH/USDT
3,095.20
BTC/USDT
63,350.00
BIST 100
9,631.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e desteklerini yineledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini belirtti.

Ayşe Doğru  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e desteklerini yineledi

Ankara

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde "İran'ın İsrail'e 13 Nisan Cumartesi günü düzenlediği, ABD, İsrail ve müttefik kuvvetlerin ortak savunma operasyonuyla engellediği saldırıların sonuçlarını" ele aldığı ifade edildi.


Açıklamada, Austin'in ülkesinin İsrail'in savunmasına desteğini ve "stratejik bölgesel istikrar hedefini" teyit ettiği bildirildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Milli ve tabiat parklarını bayramda 3 milyona yakın kişi ziyaret etti
Türkiye ve dünya gündemi
Kırmızı ve sarı bültenle aranan zanlı "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e desteklerini yineledi

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e desteklerini yineledi

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile WCK çalışanlarına saldırıyı görüştü

İsrail'de Savunma Bakanı ile aşırı sağcı Maliye Bakanı arasında gerilim artıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet