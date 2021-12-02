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Dünya

ABD Savunma Bakanı, Çin'in hipersonik silah arayışının gerginliği artırdığını belirtti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in hipersonik silah arayışının "bölgedeki gerginliği artırdığını" bildirdi.

Emel Öz   | 02.12.2021
ABD Savunma Bakanı, Çin'in hipersonik silah arayışının gerginliği artırdığını belirtti

Ankara

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'nin başkent Seul’ü ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Suh Wook ile bir araya geldi.

Çin'in hipersonik silah arayışının bölgedeki gerginliği artırdığına işaret eden Austin, ABD'nin Çin'in oluşturduğu potansiyel tehditleri önlemek için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Austin, Çin’in askeri olanaklarıyla ilgili endişeleri bulunduğunu ifade ederek ABD’ye ve müttefiklerine yönelik potansiyel tehdide karşı savunma ve caydırma yeteneklerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh ile Kuzey Kore’den gelebilecek tehditleri ve çeşitli konuları ele aldıklarını dile getiren Austin, Kuzey Kore'nin füze ve diğer silah programlarının bölgesel güvenliği daha fazla istikrarsızlaştığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Suh, Güney ve Kuzey Kore ile Kuzey Kore ve ABD arasındaki önceki taahhütlere dayanan diplomasi ve diyaloğun Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için şart olduğunu ifade etti.

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