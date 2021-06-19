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Türkiye

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Zafer Fatih Beyaz   | 19.06.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisi verildi.

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