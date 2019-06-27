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Dünya

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper: ABD İran'la savaş istemiyor

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor." dedi.

Şerife Çetin   | 27.06.2019
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper: ABD İran'la savaş istemiyor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

NATO müttefikleriyle son dönemde Körfez Bölgesi'nde yaşanan gelişmeleri görüştüğünü aktaran Esper, üyelere İran'ın "kötü davranışlarına" karşı tepkilerini göstermeleri konusunda talepte bulunduğunu söyledi.

Esper, ABD'nin amacının İran'ı müzakere masasına getirmek olduğuna işaret ederek, "Açık konuşmalıyım, ABD İran'la savaş istemiyor. Ancak bölgedeki ABD güçlerini ve çıkarlarını korumaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kimsenin ABD'nin itidalli davranışını "zayıflık" olarak algılamaması gerektiğini vurgulayan Esper, İran'ın hasmane faaliyetlerinin birçok ülkeyi etkileyen uluslararası sorun halini aldığını savundu.

"Rusya saldırganlığın tetikçisi"

Esper, son 30 yıldır Rusya'nın Avrupa'da saldırganlığı tetiklediğini ifade ederek, ABD'nin Rusya'nın aksine Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'na sadık kaldığını kaydetti.

Rusya'nın antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 2 Ağustos'a kadar vakti bulunduğunu anımsatan Esper, "Moskova, INF Antlaşması'nı terk ederse, biz müttefiklerimizle önümüze bakarız. Geçmişte de yaptığımız gibi birlikte yatırım yaparak sınamaları aşarız." diye konuştu.

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