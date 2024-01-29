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Dünya

ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş yapıyor

ABD savaş uçakları, 3 ABD askerinin öldüğü ve onlarcasının yaralandığı Suriye-Ürdün sınırındaki "Kule 22" ile "Tenef Üssü" semalarında uçuş gerçekleştiriyor.

Eşref Musa  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş yapıyor

Tel Abyad

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD'ye ait savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında sabah saatlerinden beri faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Uçaklar, Ürdün topraklarında 3 ABD askerinin öldüğü ve onlarcasının yaralandığı Kule 22 Üssü ile Suriye topraklarına çok yakın Tenef Üssü semalarında uçuş gerçekleştiriyor.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de saldırıya ilişkin açıklamasında "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." ifadesini kullanmıştı.

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