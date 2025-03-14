Dolar
36.68
Euro
39.89
Altın
2,994.23
ETH/USDT
1,898.50
BTC/USDT
82,944.00
BIST 100
10,801.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ankara'da "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" programında açıklamalarda bulunuyor Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Dünya

ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD Posta Servisi (USPS), kurumun "verimliliğini arttırmak için" Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ortak çalışarak 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Washington

USPS Başkanı Louis DeJoy, posta hizmetlerinde verimliliği arttırmak için DOGE ile ortak çalışacağını duyurdu.

USPS'nin emeklilik fonlarından işçi tazminatlarına çok sayıda giderlerinin kötü yönetildiğini ifade eden DeJoy, DOGE ekibinin bu sorunlar karşısında kurumun "verimliliğini arttırmak için" yardım edeceğini kaydetti.

Bu kapsamda DeJoy, gönüllü erken emeklilik programı aracılığıyla 30 gün içinde 10 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

USPS bünyesinde kentlerden kırsal bölgelere kadar teslimat yapmakla görevli yaklaşık 640 bin kişi istihdam ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzde 68'i ormanlardan oluşan Sinop'ta ORKÖY orman köylülerine can suyu oluyor
Yargıtay, İzmir darbe davasında 46 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı
Ege'de şubat ayı yağışları normaline göre yüzde 74 azaldı
"Sahipsiz köpekler için doğal yaşam alanları oluşturulabilir" önerisi
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Benzer haberler

OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti

OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti

ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Teksas-Türkiye İş Forumu gerçekleştirildi

ABD'li 4 senatörden Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla poz verdiği etkinliğe soruşturma talebi

ABD'li 4 senatörden Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla poz verdiği etkinliğe soruşturma talebi
ABD'de Pentagon'a ait gizli belgeleri paylaşan asker suçunu kabul etti

ABD'de Pentagon'a ait gizli belgeleri paylaşan asker suçunu kabul etti
ABD'li aktivist Arraf, Trump'ın "antisemitizmle mücadele" kararnamesiyle eğitim sistemine savaş açtığı görüşünde

ABD'li aktivist Arraf, Trump'ın "antisemitizmle mücadele" kararnamesiyle eğitim sistemine savaş açtığı görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet