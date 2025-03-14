BM raportöründen İsrail hapishanelerinde ölen Filistinliler için soruşturmaların hızlandırılması çağrısı
BM İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, İsrail hapishanelerinde gözaltındayken hayatını kaybeden Filistinliler için başlatılan araştırmaların hızlandırılması çağrısında bulundu.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Edwards, AA muhabirine konuştu.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Edwards, 7 Ekim 2023 sonrası esirlere kötü muamele edilmesini eleştirdi.
İsrailli esirlere yönelik de bazı kötü muamelelerin olduğunu iddia eden Edwards, esir takası anlaşması kapsamında çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakıldığını, bunlardan bazılarının keyfi olarak gözaltına alındığını ve gözaltındayken çok zor koşullarda kaldığını bildirdi.
Bazı esirlerin oldukça zayıf göründüğünü ve sağlık koşullarının kötü olduğunu belirten Edwards, işkence iddialarının araştırılması, bu vakalarla ilgili bağımsız ve tarafsız soruşturmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Edwards, "(İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirler) Son duyduğum sayı, takaslardan önce 10 bin 500 idi. Elbette takaslar gerçekleşiyor ve ayrıca soruşturmalar kapandığı veya insanları gözaltında tutmak için geçerli bir sebep olmadığı için başkalarının da serbest bırakıldığını anlıyorum." dedi.
İsrail tarafından, Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyle ilgili bazı soruşturmaların başlatıldığını aktaran Edwards, henüz görmek istenilen ve gözaltındakilere insan onuruna yakışır muamele gösterilmesine yol açan sonuçlar görmediklerini söyledi.
Edwards, "İsrail hapishanelerinde gözaltında tutulanlardan çok sayıda kişi öldü ve bunlar araştırılıyor. Bu prosedürlerin hızlandırılmasını görmek isterim." diye konuştu.
Bu işkencelerin özüne inilmesi ve önlenmesi için gerçek bir tarafsızlık ve bağımsızlık düzeyine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Edwards, bu iddiaların uluslararası aktörler tarafından tam olarak denetime tabi olamadığını belirtti.
Edwards, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), hem rehinelere hem de Filistinli tutuklulara erişebilir. Böylece kendi değerlendirmelerini yapabilir ve hükümeti sorumlu tutabilir." ifadesini kullandı.
"Bu bölgede gerçekten görmek istediğimiz şey barış"
Ateşkesin devamını ve İsrail'in insani yardıma erişime izin vereceğini umduklarını kaydeden Edwards, bunun temel bir insan hakkı olduğunu bildirdi.
Edwards, "Bu bölgede gerçekten görmek istediğimiz şey barış." diyerek, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarında ve hayatlarını istedikleri şekilde tasarlama hakkıyla yaşamalarını istediklerini dile getirdi.
Dünyada işkence ve kötü muamelenin sona ermesini temenni ettiklerini söyleyen Edwards, "Ancak işkence, özellikle bu bölgedeki barışa engeldir." dedi.
Filistin-İsrail ihtilafında çok tehlikeli bir aşamada olunduğunu belirten Edwards, "Müzakerecilere, bu sürecin gerçekten sonunu getirmeleri, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin bir uzlaşma sürecine geçmeleri, sonunda bölgedeki bu çatışmayı ve işgali sona erdirmeleri için tüm iyi niyetimle hızlı davranmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.