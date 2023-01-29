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Dünya

ABD polisi, paket taşıyan sürücünün gasbedildiği anın görüntülerini paylaştı

ABD'nin Florida eyaletinde, evlere paket taşıyan bir sürücünün gasbedildiği anları gösteren video kayıtları polis tarafından yayınlandı.

Mücahit Oktay   | 29.01.2023
ABD polisi, paket taşıyan sürücünün gasbedildiği anın görüntülerini paylaştı

New York

Orange İlçe Polisi'nin Facebook hesabından paylaşılan video kaydında, Amazon ürünlerini evlere teslim eden bir sürücünün kamyonu içindeyken iki soyguncu tarafından gasbedildiği görüldü.

13 Ocak'ta gerçekleşen olayda kamyondaki güvenlik kamerası, soygunculardan birinin sürücünün başına silah dayayarak önce cep telefonu ve cüzdanını, sonra da kamyondaki sipariş paketlerini aldığı, ona yardım eden ikinci bir kişinin ise gözetmenlik yaptığı anları net bir şekilde kaydetti.

Gasbedilen sürücünün yara almadan kurtulduğu olayın zanlılarının yakalandığını belirten polis açıklamasında, "Aralarında 85 ağır suçlama ve 11 ağır mahkumiyeti içeren bir sabıka geçmişiyle, umarız uzun süre hapis kalırlar." ifadesine yer verildi.

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