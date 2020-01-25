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Dünya

ABD ordusu, Suriye'nin Tel Temır beldesindeki Rus askerlerini bloke etti

ABD askerleri, Haseke ilinde son 8 günde Rus askerlerinin yolunu dördüncü kez keserek, geri dönmelerine sebep oldu.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 25.01.2020
ABD ordusu, Suriye'nin Tel Temır beldesindeki Rus askerlerini bloke etti

Haseke

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilininin batısında M4 karayoluna ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, sabah saatlerinde Haseke il merkezinin batısındaki Tel Temır belde merkezine geldi.

Beldeye giren ABD askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temır'daki üssünden hareket ederek M4 karayoluna ulaşmak isteyen Rus askeri araçlarının geçişini engelledi.

Rusların beldedeki üssünden bir helikopter kaldırması üzerine ABD askerleri de bölgede 2 helikopter havalandırarak, Rus helikopterlerini inişe zorladı.

ABD askerlerinin engeline takılan Rus güçleri, beldedeki üssüne geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan ABD güçleri, son bir haftadır Tel Temır belde merkezinin batısındaki M4 karayolu üzerinde sık sık devriyeler gerçekleştiriyor.

ABD askerleri, 18-21 Ocak'ta, Haseke ilindeki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 3 kez kesmişti.

Böylece ABD askerleri, Haseke'de son 8 günde dördüncü kez Rus askerlerinin yolunu keserek, geri dönmelerine sebep oldu.

YPG/PKK'lı teröristler de 15 Ocak'ta ABD üssünün bulunduğu Rümeylan petrol sahası yakınlarına yerleşmek için Tel Temır'den ayrılan Rus askerlerini durdurmuştu.

ABD petrol sahalarında varlık gösteriyor

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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