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Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına 'beğeni'

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Kasım İleri   | 17.10.2019
ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına 'beğeni'

Washington

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Beğeniyi geri aldı

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı. 

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