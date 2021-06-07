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Dünya

ABD, Libya'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı

ABD, Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde bir güvenlik noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, Libya'da istikrarı ve birliği bozmaya kararlı güçlerin olduğunu bildirdi.

Mücahit Aydemir   | 07.06.2021
ABD, Libya'da güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı

Trablus

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırının "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Ölümcül patlamayla ilgili ayrıntıların beklenildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırı ile birlikte Libya'da istikrarı ve birliği bozmaya kararlı güçlerin olduğunu hatırladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralıkta seçimlerin yapılması, ülkenin kurumlarının birleştirilmesi, terörle mücadele edilmesi ve ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması için çalışmak dahil Libya için daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye kararlı olanların yanında olacağız."

Sebha Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir güvenlik noktasına dün bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, Cinayet Büro Amirliği görevlilerinden Yüzbaşı El-Abbas Ali Mesud ve Yüzbaşı İbrahim Abdunnebi el-Heyali hayatını kaybetmiş, biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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