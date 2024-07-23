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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, Kongre'ye hitap etmek üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Hakan Çopur  | 23.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
ABD Kongresi'nde toplanan yüzlerce Yahudi, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Washington

ABD Kongre binasında bir araya gelen yüzlerce Yahudi aktivist, Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Yere serdikleri üzerinde "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlarla Gazze'de ateşkes taleplerini ifade eden göstericiler, "Gazze yaşasın", "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" şeklinde slogan attı.

İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması isteğini içeren pankartlar da açan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericilerin etrafında çember oluşturan Kongre polisi, daha sonra bazı göstericileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Yarın Kongre'nin ortak oturumuna hitap edecek Netanyahu aleyhinde Washington'da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

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