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Dünya

ABD Kongresi yakınlarındaki yangın kısa süreli paniğe yol açtı

ABD'de, yakınlarında çıkan yangının ardından giriş çıkışlara kapatılan Kongre yerleşkesinde durum normale döndü.

Dildar Baykan   | 18.01.2021
ABD Kongresi yakınlarındaki yangın kısa süreli paniğe yol açtı

Washington

Joe Biden'ın 20 Ocak Çarşamba günkü yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Washington'da, Kongre binası yakınlarında çıkan yangın paniğe yol açtı. 

Kongre yakınlarında dumanların yükselmeye başlamasının ardından yerleşkeye giriş çıkışlar durduruldu. 

Biden'ın yemin töreni için yapılan provalar da yarıda kesildi. 

Dumanların, Kongre yerleşkesi yakınlarında evsizlerin kaldığı bir alanda çadırların tutuşmasıyla çıkan yangından dolayı olduğunun anlaşılması üzerine durum normale döndü. 

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. FBI'ın devam eden soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik"le suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

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