Euro
9.03
Dolar
7.48
BIST 100
1,556.77
Altın
1,838.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD’de Virginia eyaletinin Richmond kentinde Trump yanlıları ve karşıtları silahlı gruplar halinde toplanmaya başladı
logo
Dünya

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesinin Filistin meselesinden ve direnişe verdiği destekten geri adım atmadığı için "duyurulmamış" ablukaya maruz bırakıldığını söyledi.

Mahmut Geldi   | 18.01.2021
Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

Beyrut

Meclis Başkanı Berri, İran'ın Filistin İntifadası'na destek amacıyla "Gazze günü direnişin sembolüdür" temasıyla düzenlediği konferansa telekonferans aracıyla katıldı.

"Gazze Şeriri, Kudüs ve tüm Filistin'in yansıyan yüzüdür. Gazze'de zaman, çocukları düşmanla karşı karşıya geldikleri ilk andan itibaren kahraman yapıyor." diyen Berri, uzun yıllardan beri devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmeye yüz yuttuğuna işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine karşı Batı Şeria'daki sağlık durumunun da pek farklı olmadığına dikkati çeken Berri, uluslararası topluma Gazze Şeridi için Kovid-19 aşısını temin etme çağrısında bulundu.

Direnişten geri adım atılmaması gerektiğini savunarak, Lübnan'da yaşayan Filistinlilere vatandaşlık vermeye yönelik hiçbir dayatmaya boyun eğmediklerini söyleyen Berri, "Lübnan, tarihinin en tehlikeli siyasi, ekonomik, mali, sosyal ve sağlık krizlerini yaşıyor. Ayrıca direnişe verdiği destek ve Filistin davasından vazgeçmesi karşılığında mali rüşvetleri kabul etmediği için duyurulmamış abluka altındadır." dedi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti
Fransa 1 milyon Kovid-19 aşı hedefine ocak ayı sonunda ulaşmayı planlıyor
AB 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 407 bini geçti
Kovid-19'u atlatanların üçte birinin 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldığı tespit edildi

Benzer haberler

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ülkesinin Filistin'e verdiği destek için ablukaya maruz kaldığını söyledi

Lübnan'da Kovid-19'un hızlı yayılan yeni bir türüne rastlandı

İHH'dan Lübnan'daki 150'den fazla Filistinli mülteci aileye insani yardım

Lübnan İsrail'in artan sınır ihlallerini yeniden BMGK'ye şikayet edecek

Lübnan İsrail'in artan sınır ihlallerini yeniden BMGK'ye şikayet edecek
Interpol Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı

Interpol Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı
Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi 'yalan söylemekle' suçladı

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn hükümeti kurmakla görevli Hariri'yi 'yalan söylemekle' suçladı