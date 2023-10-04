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Dünya

ABD, Karabağ'da "insani duruma odaklandığını" açıkladı

ABD, Karabağ’da odak noktalarının "insani durum" olduğunu belirtti.

Mücahit Oktay  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
ABD, Karabağ'da "insani duruma odaklandığını" açıkladı

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ermenistan'a göç eden Karabağ'ın eski sakinleri için ilk etapta "11 milyon dolarlık insani yardım" sağladıklarını belirti.

ABD'den bir ekibin de yardımların organizasyonu için bölgeye konuşlandırıldığı bilgisini paylaşan Kirby, "Dolayısıyla biz insani duruma çok odaklanmış durumdayız ve acıyı hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda yine Azerbaycan'ı taahhütlerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığından Karabağ'a uluslararası izleme misyonu vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Karabağ için "uzun vadeli, bağımsız bir uluslararası izleme misyonunun" gereğine değindi.

Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin "Karabağ'da sivillere kötü muamele yapılmadığına, tarım, hayvancılık veya altyapıya zarar verilmediğine" yönelik tespitlerine ilişkin memnuniyetini ifade eden Sözcü Yardımcısı, "BM'nin yorumlarının ABD'nin bakış açısını değiştirmeyeceğini, Karabağ'da daha uzun vadeli bağımsız bir uluslararası izleme misyonuna yönelik güçlü bir istek ve ihtiyaç olduğuna inanmaya devam ettiklerini" dile getirdi.

Patel, bunun "şeffaflığı ve gerekli güvenceyi sağlayacağını düşündüklerini" belirtti.

BM Sözcüsü Stephen Dujarric, günlük basın toplantısında, Azerbaycan'ın daveti üzerine bölgeye giden BM heyetinin Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu kaydederek, "Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.

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