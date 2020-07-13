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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısını kınadı.

Enes Kaplan   | 13.07.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ı her hal ve şart altında sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı. 

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