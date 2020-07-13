AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısını kınadı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ı her hal ve şart altında sonuna kadar destekliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.