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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna çıkarma birliğinin Kırım'a girme girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Rusya: Ukrayna çıkarma birliğinin Kırım'a girme girişimi engellendi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna askerlerinin Kırım'a girme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiği ifade edildi.

Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, hava savunma sistemlerince Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgeleri hava sahalarında Ukrayna'ya ait 31 uçak tipi İHA'nın tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

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