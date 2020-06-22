ABD heyetinden Libya'da çatışmaların durması ve müzakereye dönüş çağrısı

Trablus
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ve ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM) Orgeneral Stephen Townsend ile ülkenin batısındaki Zuvara kentinde bir araya geldi.
Toplantıdan sonra Libya hükümeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve Başkomutan Serrac, ABD Büyükelçisi ve AFRICOM Komutanı ile Zuvara kentinde görüşerek, Libya'da son dönemde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.
Açıklamada, “Toplantıda Libya’da yaşanan askeri alan ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ve Amerika'nın Libya'da istikrarı sağlama çabaları gözden geçirildi. Ayrıca Libya Devleti ile ABD arasındaki stratejik iş birliği çerçevesinde ortak koordinasyon ile terörizmle mücadelede AFRICOM’la iş birliği konusu tartışıldı.” ifadelerine yer verildi.
Toplantıya Serrac'ın İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli’nin yanı sıra diğer üst düzey komutanların katıldığı belirtildi.
Görüşmelerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin geçen cumartesi günü yaptığı açıklamalar ve Libyalı yöneticilerin sert tepkileri ile yansımalarının ele alındığı değerlendiriliyor.
"Ateşkes ve müzakere" vurgusu
ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmelerde "Libya'da artan dış müdahelenin ışığında, çatışmadaki tüm tarafların askeri operasyonlarına stratejik biçimde ara vermesine yönelik fırsatlar"ın masaya yatırıldığı bildirildi.
ABD Büyükelçisi Norland'ın, görüşmede, "BM himayesinde ateşkes ve siyasi diyaloğu önceleyen diplomasiye Washington'ın desteğini aktardığı" paylaşıldı.
Norland'ın Libyalı muhataplarına şunları söylediği kaydedildi:
"Mevcut çatışma, DEAŞ ve el-Kaide'nin Libya'da yeniden belirmesi ihtimalini yükseltiyor. Ülkeyi yabancı aktörlerin lehine daha da bölüyor ve insanların çektikleri sıkıntıları uzatıyor. Dış aktörler savaşı körüklemeyi bırakmalı, Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosuna saygı duymalı ve Berlin Konferansı'nda verdiği sözlere bağlı kalmalı."
Bununla birlikte Townsend'in, görüşmede Rusya'nın Wagner operasyonlarına verdiği desteğin oluşturduğu tehlikeye dikkati çekerek, gerilimin tırmanmasına yönelik askeri perspektifi Libyalı taraflara anlattı.
Akdeniz'deki deniz trafiğinin güvencesinin önemine işaret eden Townsend'in, "Libya heyetine tüm tarafların BM liderliğindeki ateşkes ve siyasi görüşmelere dönmesi gerekliliğini vurguladık. Çünkü bu trajik çatışma tüm Libyalıların geleceğini çalıyor." ifadelerine yer verildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.
Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.
Libya hükümeti Sisi'nin askeri müdahale tehdidi içeren açıklamalarını "içişlerine karışma, egemenliğine tecavüz" ve bir "savaş ilanı" olarak gördüklerini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.