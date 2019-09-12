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Dünya

ABD Dışişleri Sözcüsü 'Diyarbakır anneleri' sorusunu geçiştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle ilgili soruyu geçiştirdi.

Safvan Allahverdi   | 12.09.2019
ABD Dışişleri Sözcüsü 'Diyarbakır anneleri' sorusunu geçiştirdi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta yapılan basın brifinginde gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabiri, Ortagus'a, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'den bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere ilişkin yorumunu sordu.

Cevabında PKK terör örgütünden, HDP'den veya çocukların kaçırılmasından bahsetmeyen Ortagus, şu ifadeleri kullandı:

"Orada olanların farkındayız. Bu sabah Avrupa masamızla bahsettiğiniz anneler tarafından yapılan söz konusu protesto hakkında konuştum. Bize genel anlamda protestolara ilişkin benzer sorular sorulduğunda, ABD'nin düşünce ve konuşma özgürlüğününün yanı sıra barışçıl protesto hakkını desteklediğini ifade ediyorum. Bu hakların, demokrasinin temelleri olduğuna inanıyoruz."

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de partinin il binası önünde oturma eylemi başlatmıştı.

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