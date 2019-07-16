Euro
6.41
Dolar
5.71
BIST 100
98,028.49
Altın
1,405.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bu gece ay tutulması gerçekleşiyor
logo
Dünya

ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin S-400 edinmesine yönelik, "Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz." dedi.

Safvan Allahverdi   | 16.07.2019
ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin S-400 edinmesine yönelik, "Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz." dedi.

Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Sözcü Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump'ın konuyu değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakan ve Başkan, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyor. Sonuçlarının ne olacağını buradan oldukça açık bir şekilde belirttik. Türkiye'nin F-35'leri alamayacağına ilişkin sonuçları da bugün Başkan Trump'ın konuşmasında gördünüz. Nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda henüz bir değerlendirmemiz yok ve önceden de belirtemiyoruz. Bakan ve Başkan ABD yasaları kapsamında durumu değerlendirerek gerekli kararı alacaktır."

Trump, Obama yönetimini suçladı

Trump, bugün, konuya ilişkin olarak eski Başkan Barack Obama yönetimini eleştirmiş, Türkiye'nin ısrarlı girişimlerine rağmen Patriot füzelerinin satılmadığını vurgulamıştı.

Bunun üzerine Türkiye'nin Rusya'dan füze satın almak durumunda kaldığını belirten Trump, "Şimdi de Rusya'dan bunu aldıkları için milyarlarca dolar değerindeki savaş uçaklarını Türkiye'ye satamıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme
Hong Kong'da sular durulmuyor
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı

Benzer haberler

ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

'İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz'

Çavuşoğlu'ndan AB Komisyonu Başkanı seçilen Leyen'e tebrik

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
ABD Savunma Bakan adayı Esper'den Türkiye yorumu

ABD Savunma Bakan adayı Esper'den Türkiye yorumu
Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Doğu Akdeniz'e gidecek

Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Doğu Akdeniz'e gidecek