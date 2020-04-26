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Dünya, Ramazan 2020

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan ramazan ayı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına “iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını” belirtti.

Kasım İleri   | 26.04.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan ramazan ayı mesajı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayı dolayısıyla Twitter'da paylaşım yaptı.

Pompeo, şunları kaydetti:

"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."

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