ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan ramazan ayı mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına “iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını” belirtti.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayı dolayısıyla Twitter'da paylaşım yaptı.
Pompeo, şunları kaydetti:
"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
May the holy month of Ramadan be a reminder for people of all faiths to strive for compassion. As we navigate #COVID19, may we celebrate in creative ways that continue to demonstrate our common humanity and commitment to promoting religious freedom and inclusion at home & abroad.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 26, 2020