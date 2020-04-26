Euro
7.48
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,727.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakına" onay vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 26.04.2020
İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, San Remo Konferansının 100. yıl dönümü dolayısıyla ABD'de düzenlenen programa gönderdiği görüntülü mesajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Trump'ın 'barış planında' İsrail'in Yahuda ve Samira'nın tamamındaki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) haklarını tanındı. Başkan Trump (Batı Şeria'daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nde İsrail'in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüttün onurlandırılacağından şüphem yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya Kovid-19 karantina tedbirlerini 4 Mayıs'ta gevşetmeye başlıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Son 20 günde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim

İsrail Başbakanı Netanyahu: Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını ABD'nin onaylayacağından eminim

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Raymond: İran’ın fırlattığı uydunun istihbarat toplama kabiliyeti yok

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 54 bine yaklaştı

SETA Koordinatörü Üstün: Başkanlık seçimlerininde sağlık sigortası meselesi Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak

SETA Koordinatörü Üstün: Başkanlık seçimlerininde sağlık sigortası meselesi Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak
İsrail yargısından Filistin'in vergilerinin 128 milyon dolarına el koyma kararı

İsrail yargısından Filistin'in vergilerinin 128 milyon dolarına el koyma kararı
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri