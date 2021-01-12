Euro
9.06
Dolar
7.45
BIST 100
1,536.19
Altın
1,856.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor

Görevi bırakmasına bir hafta kalan Pompeo'nun Belçika'ya seyahat etmesi dikkati çekti.

Kasım İleri   | 12.01.2021
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu hafta Belçika'yı ziyaret edeceği ve orada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile görüşeceği bildirildi.

Görevi bırakmasına bir hafta kalan Pompeo'nun Belçika'ya seyahat etmesi dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığın seyahatle ilgili açıklamasında, Pompeo'nun "ABD ile Belçika arasında derin ve daimi ortaklığı yinelemek ve ABD'nin NATO'ya koşulsuz desteğini ifade etmek üzere 13-14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edeceği" ifade edildi.

Pompeo'nun Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes'le görüşeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, transatlantik ittifakın önemine vurgu yapacak, NATO'nun transatlantik toplumu korumasındaki başarısını ve yeni güvenlik sınamalarına adapte olma konusundaki başarısına destek verecek ve ABD ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin sağlamlığına vurgu yapacaktır."

20 Ocak'ta ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması ile Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevi sona ermiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'da Kovid-19 nedeniyle 1 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ekvador'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor

ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Trump ve Pence Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi

Demokratların 'Anayasa'nın 25. ek maddesine göre Trump görevden alınsın' baskısı artıyor

Demokratların 'Anayasa'nın 25. ek maddesine göre Trump görevden alınsın' baskısı artıyor
ABD'deki Washington Anıtı 'Başkanlık Yemin Törenine yönelik tehdit' gerekçesiyle kapatıldı

ABD'deki Washington Anıtı 'Başkanlık Yemin Törenine yönelik tehdit' gerekçesiyle kapatıldı
FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor