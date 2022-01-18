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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ve Almanya'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüşmek ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi için yürütülen çabaları teşvik etmek amacıyla Almanya ve Ukrayna'ya seyahat edecek.

Kasım İleri   | 18.01.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna ve Almanya'ya gidiyor

Washington

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, 19 Ocak'ta ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını güçlendirmek için Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile görüşmek üzere Ukrayna'nın Kiev kentine gidecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Blinken'ın ayrıca, ABD Büyükelçiliği çalışanları ve aileleri ile bir araya gelerek Rusya'nın muhtemel saldırısı durumunda ülkedeki diplomatik personele yönelik planlama çabalarını görüşeceğini kaydetti.

Blinken'ın 20 Ocak'ta Berlin'e gideceğini belirten Price, bakanın burada da Rusya ile son diplomatik müzakereleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel saldırısını caydırmak üzere Moskova'ya önemli ekonomik yaptırımlar dahil verilecek karşılığı görüşmek üzere ABD müttefikleriyle görüşeceğini ifade etti.

Price, Blinken'ın Berlin'de ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşeceğini, ardından da Transatlantik Dörtlüsü olarak adlandırılan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları ile ortak bir toplantı yapacağını söyledi.

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